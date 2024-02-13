جيش الاحتلال يعلن إصابة 19 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن 19 من جنوده أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مُعلنًا في الساعات الأولى من الصباح عن مقتل ضابطين وجندي.

وأوضح البيان الذي نُشر على موقع الجيش الرسمي على الإنترنت أن عدد الجنود الضباط والجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 2882.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 569، بزيادة قدرها 3 من الأمس الاثنين، حيث بلغ العدد 566. ومن بين القتلى، يوجد 232 قتيلا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ بداية العملية العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، وفقًا لبيانات السلطات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية الدولية.