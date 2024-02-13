اكتمال وصول المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2024

اكتمل اليوم الثلاثاء، وصول الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة. احدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ومن المنتظر ان يشهد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر علي مدار اربع ايام يرافقه وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية