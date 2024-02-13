نقيب الإعلاميين: يجب التعامل مع الواقع الافتراضي بمنتهى الوعي والمسؤولية

قال الإعلامي طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إننا أمام عالمين عالم حقيقي وعالم افتراضي لم يكن بدايته مع الذكاء الاصطناعي لكنه تطور بشكل كبير ، مضيفا أن الحل الأساسي لقضية الوعي و الفصل بين العالمين يتمثل في نشر صورة تجمع بين رؤية الفرد، وتناول الحكومات، مع ضرورة خلق حالة عامة في المجتمع للفصل بين العالمين والتعريف بكيفية الاستفادة منه وتجنب مساوئه.

وأكد سعده أننا في مواجهة عالم افتراضي جديد يجب التعامل معه بكل وعي بأنه ليس الحقيقة المطلقة، مشيرا إلي أنه هناك دول كبيرة مثل ألمانيا تحاول فرض العقوبات لمواكبة التطور، والدول التي تنادي بالحريات تسن تشريعات قوية و صارمة متعلقة بسوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و مع ذلك لم تتمكن من توقيف هذا الوحش ، و بذلك يتضح لنا أن القضية برمتها تعتمد علي الوعي الكامل عند الأفراد وكيفية تعزيزه لمواجهة مخاطر هذه التطورات للحفاظ على استقرار الأمم.

وأكد إيهاب حفني، مدير إعداد البرامج بقناة النيل الثقافية، أن المجتمع المصري يميزه التنوع الثقافي ويملك استعداد لاستقبال كل ما هو جديد ، لافتا إلى أن كلية الإعلام هي المصدر الاساسي و قمة الهرم الإعلامي في مصر.

أضاف أنه في إطار المجهودات التي يجب أن تبذل تجاه الجمهور تتمثل في بداية توعية افراد المجتمع توعية حقيقة و شاملة و ذلك يحدث عن طريق تقديم المتخصصين في هذا المجال للجمهور من خلال الندوات وحلقات النقاش الواسعة.

فيما أشار إيهاب حفنى، عضو المجلس الأعلى للثقافة إلى أهمية وعى الجمهور والمجتمع ودورهم فى هذا المجال، وحاجتنا فى وضع أرجلنا على اول الخط والبدء من اليوم فى توعيه المجتمع من خلال متخصصين فى إدارة الشؤون الداخليه للمجتمع لمعرفه ما نحتاجه والتوعيه به، أما فى الإعلام فبحاجة لدخول صناع المحتوى الرقمى إلى نقابة الإعلاميين والانضمام لميثاق شرف اعلامى لكى نستطيع محاسبتهم وكشف مصداقيتهم.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.