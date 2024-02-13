الأمم المتحدة: لن نشارك في أي عمليات إجلاء قسري من رفح

قال المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، إن المكتب لم يتلقَّ أي اتصالات من الجانب الإسرائيلي بشأن أي خطط لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة، سواء كان ذلك بشكل فردي أو مشترك.

وأوضح لايركه في تصريح صحفي حول مخطط الهجوم على رفح، أنهم لن يشاركوا في أي عمليات إجلاء قسري حتى في حال تواصلت إسرائيل معهم بهذا الصدد. كما أكد أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية بخصوص هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير في منطقة رفح، أشار لايركه إلى أن الأمم المتحدة لا تشارك في أي عمليات إجلاء قسري أو غير طوعي، وأنه لا توجد حاليًا أي خطط لتسهيل إجلاء المدنيين من المنطقة المتأثرة.