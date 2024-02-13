الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه نفذ غارات على مواقع لحزب الله، بما في ذلك المباني التي كان ينشط فيها بجنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة تقع في بلدات الحولة وقلعة دبا ويارون وميس الجبل ويارين وشحين بجنوب لبنان شملت عدة مباني ونقاط مراقبة وبنية تحتية أخرى لحزب الله، وفقًا للجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق من اليوم، تم استهداف موقع آخر يستخدمه حزب الله في بلدة رامية، كما قصفت القوات أيضًا مناطق في جنوب لبنان بالمدفعية.

وتأتي هذه الضربات بعد عدة هجمات صاروخية لحزب الله اليوم، بما في ذلك قذيفة أصابت كريات شمونة، مما أدى إلى إصابة أم وابنها بجروح خطيرة.