ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه نفذ غارات على مواقع لحزب الله، بما في ذلك المباني التي كان ينشط فيها بجنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة تقع في بلدات الحولة وقلعة دبا ويارون وميس الجبل ويارين وشحين بجنوب لبنان شملت عدة مباني ونقاط مراقبة وبنية تحتية أخرى لحزب الله، وفقًا للجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق من اليوم، تم استهداف موقع آخر يستخدمه حزب الله في بلدة رامية، كما قصفت القوات أيضًا مناطق في جنوب لبنان بالمدفعية.

وتأتي هذه الضربات بعد عدة هجمات صاروخية لحزب الله اليوم، بما في ذلك قذيفة أصابت كريات شمونة، مما أدى إلى إصابة أم وابنها بجروح خطيرة.

الاحتلال الإسرائيلي مواقع لحزب الله في جنوب لبنان