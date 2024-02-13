محافظ المنوفية: التوسع في إقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة

عقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعًا لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ممثلي الجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

حيث استهل محافظ المنوفية اجتماعه بإصدار عدد من التوجيهات بالتوسع في إقامة منافذ للسلع بأسعار مخفضة والمرور الميداني وتشكيل لجنة تفتيشية للوقوف على مدى جاهزيتها واختيار أفضل منفذين ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بعرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وضرورة الانتهاء من ملف التقنين والاستعداد الجيد لإنجاز ملف التصالح

وخلال الاجتماع تم مناقشة إجراءات إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار خاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه ، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة ، مكلفاً إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمتابعة الميدانية اليومية لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق مع ضرورة وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها قبل وبعد التخفيضات بحيث تكون واضحه ومعلنه للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم إختيار أفضل منفذين لتقديم السلع بنطاق المحافظة لمكافأتهم .

وخلال الإجتماع تم مناقشة جهود الوحدات المحلية فى الإزالة الفورية لكافة التعديات وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية ، مشدداً على ضرورة إستمرار اللجان المشكلة فى المرور الميداني لرصد مخالفات البناء فى المهد والمتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية أول بأول وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، موجهاً بدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف.

كما تضمن اللقاء مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية موجهاً رؤساء الوحدات المحلية كلاً فيما يخصه بعرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن كل مشروع يتم الانتهاء منه يشكل له إدارة تتواجد به بصفة مستمرة لضمان إستغلاله الإستغلال الأمثل.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات منها المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة حيث أكد محافظ المنوفية على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ورعايتها لضمان تحقيق العوائد البيئية والإقتصادية.