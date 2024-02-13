ضبط المتهمين بسرقة طالب بأحد المراكز التجارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

جاءت ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة متعلقات شخصية "سلسلة اكسسوار" خاصة بنجل صاحب الحساب (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول) حال تواجده بمحيط إحدى المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عدد 5 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم حلوان) وتبين قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشخص آخر (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأسلوب المغافلة حال تواجده بمحيط ذات المركز التجارى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين، وأرشدوا عن المسروقات وضبطها لدى عميل سيئ النية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.