مياه القاهرة.. قطع المياه غدًا عن عين شمس الغربية لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل؛ وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء الموافق 14/2/2024 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أنه نظراً لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على: رقم 01206665125.