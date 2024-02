قد يكون أقدم بناء ضخم في أوروبا.. اكتشاف جدار من العصر الحجري في قاع بحر البلطيق

عثر علماء على جدار ضخم من العصر الحجري يعود تاريخه إلى أكثر من 10 آلاف عام تحت الأمواج في بحر البلطيق، وهو ما قد يمثل أقدم هيكل معروف بناه البشر في أوروبا.

وبحسب ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فيمتد الجدار، الذي يسمى Blinkerwall، لمسافة كيلومتر تقريبًا على قاع خليج مكلنبورج، ويتكون من حوالي 1400 حجر صغير و300 صخرة كبيرة، بعضها ثقيل للغاية ليتم تحريكه بواسطة البشر.

واكتشف العلماء الجدار بالصدفة عندما كانوا يستخدمون نظام السونار متعدد الحزم من سفينة أبحاث في رحلة طلابية على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.

ويعتقد العلماء أن الجدار كان يستخدم كممر قيادة للصيادين الذين كانوا يعيشون على أرض بجوار بحيرة أو مستنقع قبل أن ترتفع منسوب المياه وتغمره.

ونشر الباحثون نتائجهم في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، وقالوا إنهم استبعدوا إمكانية أن يكون الجدار ناتجًا عن عمليات طبيعية مثل تسونامي أو نهر جليدي.

وأشاروا إلى أن الجدار، الذي يغطيه 21 مترًا من المياه، يتغير اتجاهه عندما يلتقي بالصخور الأكبر، مما يدل على أنه تم بناؤه عمدًا. وقدروا وزن حجارة الجدار بأكثر من 142 طنًا.