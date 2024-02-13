ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

«محمود عامر ورشا» حب في سن الـ 70.. وطليقته تُعلق: «الباب يفوت 100 زيه» (فيديو)

«محمود عامر ورشا»
«محمود عامر ورشا» حب في سن الـ 70
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تصدر الفنان محمود عامر مواقع التواصل خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد إعلان زواجه في سن الـ 69 عامًا من طبيبة تصغره في السن وخارج الوسط الفني.

«عامر» أعلن زواجه عبر صفحته الرسمية وكتب: «الحمد لله تم عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج»، ناشرًا صور حفل زفافه على الدكتورة رشا فراج.

زواج «عامر ورشا» جاء بعد عام من انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة لاشينة لاشين  وأعلن خبر انفصالهما آنذاك وعلق أنه «أصبح وحيدا». 

وأثار زواج الفنان عامر في سن الـ 70  جدلًا واسعًا ليرد قائلًا: اختيارات ربنا دائمًا أفضل مش لازم أقدم للناس مذاكرت خاصة كل اللي عملته حلال واتزوجت على سنة الله ورسوله حبي لـ رشا بدء بنظرات وكلامنا كله كان بالعيون الحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال 

ولكن طليقة عامر الفنانة لاشينة لاشين نشرت فيديو على «تيك توك» واعتبره الجمهور أنه أول تعليق على زواج طليقها الفنان محمود عامر؛ الفيديو كان أغنية «مات اللي فات» لـ شرين عبد الوهاب، ومن وكلماتها «الباب يفوت 100 زيه بجد مش هزار يروح يشوفله حد غيري يحبه والمجانين كتار هصبر عليه وأعيش في العذاب ده ليل نهار صبري عليه ده مش صبر اسمه انتحار».

 

محمود عامر زوجة محمود عامر طليقة محمود عامر الفنان محمود عامر طليقة الفنان محمود عامر الفنان طلاق محمود عامر انفصال محمد عامر الباب يفوت 100 زيه الفنانة لاشينة لاشين طليقة محمود عامر لاشينة لاشين لاشينة لاشين زوجة محمود عامر الفنانة لاشينة لاشين