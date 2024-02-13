«محمود عامر ورشا» حب في سن الـ 70.. وطليقته تُعلق: «الباب يفوت 100 زيه» (فيديو)

تصدر الفنان محمود عامر مواقع التواصل خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد إعلان زواجه في سن الـ 69 عامًا من طبيبة تصغره في السن وخارج الوسط الفني.

«عامر» أعلن زواجه عبر صفحته الرسمية وكتب: «الحمد لله تم عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج»، ناشرًا صور حفل زفافه على الدكتورة رشا فراج.

زواج «عامر ورشا» جاء بعد عام من انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة لاشينة لاشين وأعلن خبر انفصالهما آنذاك وعلق أنه «أصبح وحيدا».

وأثار زواج الفنان عامر في سن الـ 70 جدلًا واسعًا ليرد قائلًا: اختيارات ربنا دائمًا أفضل مش لازم أقدم للناس مذاكرت خاصة كل اللي عملته حلال واتزوجت على سنة الله ورسوله حبي لـ رشا بدء بنظرات وكلامنا كله كان بالعيون الحب سلوك وأفعال مش مجرد كلام بيتقال

ولكن طليقة عامر الفنانة لاشينة لاشين نشرت فيديو على «تيك توك» واعتبره الجمهور أنه أول تعليق على زواج طليقها الفنان محمود عامر؛ الفيديو كان أغنية «مات اللي فات» لـ شرين عبد الوهاب، ومن وكلماتها «الباب يفوت 100 زيه بجد مش هزار يروح يشوفله حد غيري يحبه والمجانين كتار هصبر عليه وأعيش في العذاب ده ليل نهار صبري عليه ده مش صبر اسمه انتحار».