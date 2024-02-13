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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وائل رياض وجهازه يتابعون قمة الشباب بين الأهلي والزمالك بميت عقبة

جهاز الفني لمنتخب
جهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض
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حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقامة حاليًا بملعب نادي الزمالك بميت عقبة.
وتواجد في المباراة كل من وائل رياض، وعلاء عبده المدرب العآم ورامي عادل مدرب المنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهشام نصر النائب، والأعضاء أحمد سليمان ورامي نصوحي وحسين السيد وهاني شكري على حضور المباراة  المقامة حاليًا بملعب النادي في ميت عقبة  ضمن بطولة الجمهورية.

كما يتواجد لمتابعة اللقاء مدرب الفريق الأول، البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك من أجل التعرف على لاعبي الزمالك مواليد 2005، وضم عناصر مميزة منهم للتدريب مع الفريق الأول.

ويخوض الزمالك 2005 مباراة الأهلي بتشكيل يضم.

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - السيد أسامة  - محمد إبراهيم - أحمد الخضري.

خط الوسط: محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا.  

الهجوم:  أيمن أمير عبد العزيز.

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