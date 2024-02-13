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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 16 طن مخلل وملح طعام وسماد زراعي بحملات تموينية في البحيرة.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملات تموينية بمركزي وادي النطرون وأدكو.

وأسفرت بمركز وادى النطرون عن ضبط 11 طن مخلل و2 طن ملح طعام مجهول المصدر، 3 طن سماد زراعى و120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط محل بقالة تصرف فى كمية من السلع التموينية بمبلغ ٥٤٥٠ جنيها بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة و محلين بقاله لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص و ٣ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة