التموين: معارض أهلا رمضان تنطلق منتصف الشهر الجاري

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان معارض اهلا رمضان سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيراً الى ان الحد الادنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالاضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من اصحابها، واشار وزير التموين والتجارة الداخلية الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

وقد تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية واكد التقرير ان الشركة سوف تقوم بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 اصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونه والشاى والصلصه والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالاضافه الى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها.



وأكد التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان التقرير شمل ايضاً طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف