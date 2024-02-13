وكيل مديرية تعليم الغربية الجديد يتسلم مهام عمله

استقبل اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خالد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، والذي تسلم العمل اليوم بديوان المديرية، تنفيذا لقرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 27 لعام 2024.

وقد عقد وكيل الوزارة اجتماعًا يضم عددا من قيادات المديرية، للترحيب بوكيل المديرية واستقباله، حيث حضر الاستقبال عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، و فتوح شوشه، مدير عام الشئون المالية والإدارية، و محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، و محمد داوود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، و خالد حمدي، مدير إدارة التعليم الخاص، و شريف الدبشة، مدير إدارة التخطيط، ومنال فتحي، مدير إدارة الشئون القانونية، و محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي، ووليد الطنطاوي، المكتب الفني لوكيل الوزارة.

وخلال الاستقبال الذي تم بقاعة الاجتماعات بالمديرية، قدم وكيل الوزارة وقيادات المديرية التهنئة لوكيل المديرية الجديد، متمنين له التوفيق والسداد.

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