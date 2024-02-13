المصري بالقوة الضاربة أمام الجونة في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة، التي تنطلق بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد طارق - حسين السيد

خط الوسط: عمرو موسى - حسين فيصل - محمود حمادة

خط الهجوم: ميدو جابر - سمير فكري - محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: عصام ثروت - أحمد عيد - أحمد أيمن منصور - معتز زدام - يوسف الجوهري - أمادو با - صلاح محسن - غيلاس قناوي - ليستويل أمانكونا.