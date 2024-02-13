ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المصري بالقوة الضاربة أمام الجونة في الدوري

المصري
المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الجونة، التي تنطلق بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد طارق - حسين السيد

خط الوسط: عمرو موسى - حسين فيصل - محمود حمادة

خط الهجوم: ميدو جابر - سمير فكري - محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: عصام ثروت - أحمد عيد - أحمد أيمن منصور - معتز زدام - يوسف الجوهري - أمادو با - صلاح محسن - غيلاس قناوي - ليستويل أمانكونا.

علي ماهر المصري الجونة