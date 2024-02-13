عبدالعال يعلن تشكيل الجونة استعدادا للمصري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد عبدالرسول، وأحمد حسام وكمال أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالله هاشم ومحمد الدغيمي، ورضا صلاح وأيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وفرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد مسعود وإيمانويل لاكي، ومحمود عبده وأشرف مجدي، وأحمد حامد شوشه ونور السيد، ومحمد الصباحي