بالفيديو.. مراسل القناة الإخبارية: ما يحدث في الشرق الأوسط لن يحقق الاستقرار إلا بإقامة دولة فلسطينية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث في كلمة له عن وجهة نظر بلاده تجاه الشرق الأوسط، وأن ما يحدث في الشرق الأوسط من توتر لن يحقق الاستقرار في هذه المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن لافروف أكد استعداد بلاده للعب دور الوساطة في أي مفاوضات يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما اتهم الولايات المتحدة بأنها تستبعد روسيا من أي تسوية أو مفاوضات تخص المنطقة، كما أكد أن الوضع في سوريا يجب أن يسود فيه الاستقرار والأمن وأن يتفاوض الجانبان السوري والتركي.

وتابع: "كما تحدث عن الأزمة الفلسطينية والوضع الفلسطيني ودعا الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى ضرورة الجلوس على الطاولة وحل المشاكل".