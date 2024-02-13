تاريخ أسود لريال مدريد مع الفرق الألمانية بدورى الأبطال

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء والتاريخ الأسود مع الفرق الألمانية يلاحقه، عندما يحل ضيفًا على نظيره لايبزيج الألمانى فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسبانى، لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة على حساب نابولي الإيطالى.

وألتقى فريق ريال مدريد طوال تاريخه في دوري الأبطال 9 أندية ألمانية، هي: بايرن ميونخ، وليفركوزن، وشالكه، ودورتموند، ويونيون برلين، ومونشنجلادباخ، وفولفسبورج، وفيردر بريمن، ولايبزيج.

وجمعت تلك الفرق مع ريال مدريد 28 مباراة في الأرضي الألمانية، حققا خلالها المرينجى الفوز فى 9 مواجهات فقط، بينما تعادل في 6 مباريات، وتلقى 13 هزيمة.



وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، ناتشو، وميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، وإبراهيم دياز.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.



وتحمل تلك المواجهة بعض من الثأر بين الفريقين، خاصة ريال مدريد الذى يسعى للأنتقام من مضيفه بعد المواجهة التى جمعت بينهما فى نسخة 2022 /2023، والتى حقق خلالها ريال مدريد فى لقاء الذهاب الفوز بهدفين نظيفين، إلا ان العودة كانت مؤلمة للفريق الملكى بعد هزيمته بثلاثة اهداف لهدفين.

ويأمل فريق ريال مدريد، البطل التاريخى للبطولة الأعرق فى القارة العجوز "الشامبيونز ليج" بـ 14 لقب، والعودة مرة أخرة لمنصة التتويج الغائبه عنه منذ نسخة 2022.

