محافظ الفيوم يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس القومي لحقوق الانسان، على هامش زيارة الوفد للمحافظة، خلال الفتره من 11 إلي 15 فبراير الجاري، للمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية حول “أساسيات حقوق الانسان”.

هذا بجانب عقد ندوات توعوية ولقاءات تشاورية وحوارية متخصصة، وزيارات ميدانية للمستشفيات والجمعيات الأهلية ومجالس المدن والمراكز، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

وضم الوفد، سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس لجنة التدريب، والأستاذ محمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوى، وجمال بركات مدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونبيل شلبي مدير لجنة الشكاوى.

وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، وحمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء، تبادل الرؤى والأفكار، حول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية وبناء القدرات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة، من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم، بالدور المحورى الذي يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان علي أرض المحافظة، من خلال البرامج والأنشطة الخدمية والتوعوية المختلفة التي يقوم بها بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم .

وأكد "الأنصاري"، أن الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جعلت الإنسان على رأس أولوياتها ومحوراً مهماً للتنمية، والعمل على الارتقاء بشتى القطاعات لتوفير حياة كريمة له، لافتاً إلى أن محور حقوق الإنسان يُعد أحد أهم المحاور الأساسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تخدم المواطن المصرى، لافتاً إلي أن الدولة المصرية تكفل للمواطنين حقوقهم الدستورية والاجتماعية والسياسية والقانونية بما يمنحهم الحرية فى إبداء آرائهم وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.

فيما تقدم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص الشكر والتقدير، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على دعمه المستمر والمتواصل للمجلس علي أرض المحافظة، وحرصه على المشاركة فى الفعاليات التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بين كافة المواطنين، وذلك من أجل الارتقاء بمختلف القطاعات الخدمة والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

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