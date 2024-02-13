بالفيديو.. الأونروا: نتوقع انتهاء التحقيقات مع موظفي الوكالة خلال الشهرين المقبلين

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أننا نتوقع انتهاء التحقيقات مع موظفي الوكالة خلال الشهرين المقبلين، وإذا أردنا نجاح أي عملية انتقالية مستقبلية في قطاع غزة، فعلينا ضمان استمرار عمل الوكالة.

وأضاف “لازاريني ” في حواره لفضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أنه أكثر من 150 منشأة تابعة لنا، دمرت وآلاف الموظفين أصيبوا خلال الحرب في غزة، ونجري التحقيقات بشأن ذلك.

وتابع:"حذرت من غياب دور الوكالة عن تقديم الاستجابة الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا أحد آمنا في قطاع غزة، وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة".