النيل للأخبار تلقى الضوء على المقومات السياحية والأثرية فى الأقصر وأسوان

زار برنامج "المجلة السياحية" بقناة النيل للأخبار محافظتي الأقصر وأسوان عبر رحلة نيلية لإلقاء الضوء على الإمكانيات والمقومات السياحية والاثرية الهائلة للمعالم والمزارات الساحرة فيهما مع عمل حلقات متنوعة عن موضوعات سياحية مختلفة بالمحافظتين اللتين يعدان قبلة السياحة الشتوية في مصر تحت إشراف رئيس قطاع الأخبار أيمن الحبال ونائب رئيس قناة النيل للأخبار أمل رشدي ورئيس قسم البرامج بالقناة علي عبد الصادق.

وخلال الرحلة النيلية التي أبحرت من الأقصر وحتى أسوان أجرى فريق البرنامج مجموعة من اللقاءات التلفزيونية الثرية ومن ابرزها مع احمد عربي مدير معبد الأقصر و د.مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك والمشرف على تطوير طريق الكباش والطيب غريب مدير معابد الكرنك وعن التجربة السياحية في منتج السياحة النيلية وسبل تطويرها والارتقاء بها لمواكبة الطلب السياحي المتزايد على هذا المنتج من الدول السياحية المصدرة للحركة الوافدة

من ناحية أخرى رصد البرنامج آراء الزوار حول السياحة الداخلية والخارجية في التجربة فضلا عن رصد عمليات التطوير السياحي بمدينة أسوان وسبل زيادة الرواج والجذب السياحي

و كان برنامج "المجلة السياحية" بقناة النيل للأخبار قد حصل على لقب افضل برنامج تلفزيوني سياحي عربي لعام ٢٠٢٣ في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ويذاع برنامج “المجلة السياحية” السبت من كل أسبوع علي شاشة قناة النيل للاخبار

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