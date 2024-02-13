قنصل عام السعودية بالإسكندرية يشارك في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس

شارك مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم، في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس تحت شعار "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية برعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتشهد الفعالية إطلاق أول دراسة عربية استكشافية حول "مدى جاهزية الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ومناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، وعرض لتجارب ومبادرات في مجالات المجتمع المدني والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 250 مشارك يمثلون الخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بالطفل من مختلف الدول العربية.