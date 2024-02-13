ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية يشارك في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس

قنصل عام السعودية
قنصل عام السعودية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم، في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس تحت شعار "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية برعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وتشهد الفعالية إطلاق أول دراسة عربية استكشافية حول "مدى جاهزية الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ومناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، وعرض لتجارب ومبادرات في مجالات المجتمع المدني والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 250 مشارك يمثلون الخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بالطفل من مختلف الدول العربية.

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية