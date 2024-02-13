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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أبطال أوروبا.. فينيسيوس يقود التشكيل المتوقع للريال فى مواجهة لايبزيج

فينيسيوس
فينيسيوس
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يحل فريق ريال مدريد فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاُ على نظيره لايبزيج الألمانى، وذلك على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.
وتأهل فريق ريال مدريد الإسبانى، لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة على حساب نابولي الإيطالى.
وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالى:
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، ناتشو، وميندي.
خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي، وإبراهيم دياز.
خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.
وتحمل تلك المواجهة بعض من الثأر بين الفريقين، خاصة ريال مدريد الذى يسعى للانتقام من مضيفه بعد المواجهة التى جمعت بينهما فى نسخة 2022/ 2023، والتى حقق خلالها ريال مدريد فى لقاء الذهاب الفوز بهدفين نظيفين، إلا ان العودة كانت مؤلمة للفريق الملكى بعد هزيمته بثلاثة اهداف لهدفين.
ويأمل فريق ريال مدريد، البطل التاريخى للبطولة الأعرق فى القارة العجوز "الشامبيونز ليج" بـ 14 لقب، والعودة مرة أخرة لمنصة التتويج الغائبه عنه منذ نسخة 2022.
 

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