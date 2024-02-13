الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد غارات جوية هي الأعنف

تشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف، سواء على بلدات القطاع الشرقي أو الغربي، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، نفذ حزب الله عملية كانت هي الأبرز اليوم؛ إذ استهدف مقرا للشرطة الإسرائيلية في مستعمرة كريات شمونة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها حزب الله إلى هذا المدى، وأسفرت عن سقوط جريحين حتى الآن.

وتابع أن إسرائيل لم تعلن هوية المصابين في هذا الاستهداف، وهو جزء من عمليات متتالية نفذها منذ صباح اليوم حزب الله تجاه أهداف للجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية الإسرائيلية، أبرزها استهداف تجمع لجنود إسرائيليين.