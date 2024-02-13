دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن كواليس مسلسل "صيد العقارب"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتدور أحداث العمل حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان الذى تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، بعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب.

ويشارك في بطولة “صيد العقارب” غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصري، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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