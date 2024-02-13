ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن كواليس مسلسل "صيد العقارب"

صيد العقارب
صيد العقارب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من كواليس مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

وتدور أحداث العمل حول عايدة الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان الذى تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، بعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب.

ويشارك في بطولة “صيد العقارب” غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصري، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

DSC_5703
DSC_5703
DSC_3197
DSC_3197
DSC_4115
DSC_4115
DSC_4282
DSC_4282
DSC_4311
DSC_4311
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صيد العقارب غادة عبد الرازق الموسم الرمضاني 2024