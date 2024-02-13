رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء للبوابة: تسلمنا 3 طائرات مساعدات فلسطينية وسفينة إندونيسية

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن مطار العريش الدولي قد استقبل اليوم 3 طائرات مساعدات إنسانية متنوعة من سلطنة عمان وقطر وبلجيكا وأندونيسيا تحمل مساعدات فلسطينية.

وأوضح أن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات تحمل على متنها 21 طنًا من المواد الغذائية، الثانية من قطر وتحمل على متنها 38 طنًا من الأدوية، والطائرة الثالثة بلجيكية على متنها 53 طنًا من المستلزمات الطبية.

وأضاف زايد أن ميناء العريش البحري قد استقبل سفينة مساعدات متنوعة قادمة من إندونيسيا تحمل 242 طنًا من المساعدات الفلسطينية.

ولفت زايد أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 582 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 466 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودًا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح، ومخازن المساعدات بالعريش، والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

واوضح أن الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء اعد 130 شاحنة مساعدات الفلسطينية جري ارسالها اليوم لمعبر العوجا بوسط سيناء تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بينما دخل الي قطاع غزة امس 80 شاحنة مساعدات الي غزة بينهم 5 شاحنات وقود وغاز طهي طعام.