مران الأهلي| «كريستو» يبدأ تدريبات الجري حول الملعب

بدأ محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ؛ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للاعب؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن كريستو بدأ اليوم مرحلة الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المحدد للاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن كريستو يغيب عن مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.