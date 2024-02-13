الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يختتم بطولة الجمهورية للطاولة والدومينو

اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد البكري فعاليات بطولة الجمهورية للدومينو والطاولة موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وهي أولي دائرة البطولات المؤهلة لكأس العالم في الدومينو والطاولة.

وشهدت البطولة مشاركة ٤٠٠ لاعب في فعاليات بطولة الجمهورية التي أقيمت بمركز التنميه الشبابية بالجزيرة، كما شهدت ثاني دائرة مشاركة ذوى الهمم من بينهم سيدات، والتي نجحت في الحصول على مراكز متقدمة في البطولة.



وأشار أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في في جميع المحافظات بشكل عام .

وأكد أن البطولة شهدت منافسة قوية بين كل المشاركين في البطولة لتحقيق حلم التأهل للمونديال، كما حدث في بطولة تركيا الدولية المفتوحة للطاولة التى استضفتها اسنبطول الشهر الماضي .



وعلى جانب أخر محمود عبد العزيز مدير الأتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن بطولة الجمهورية للدومينو والطاولة لاقت استحسان جميع المشاركين وشهدت منافسة شرسة من أجل حجز مقاعد في المشاركة في كأس العالم المقامة في دولتي هايتي والسويد.



ويأمل عبد العزيز استمرار زيادة شعبة اللاعبين في تلك الألعاب، وخاصة ان مصر تمتلك العديد من المواهب موضحا، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خطط وإعداد لجميع المنتخبات.



وكان الاتحاد وضع بعض القواعد البطولة، والتي جاءت كالتالي:



يمنح المتسابق عضويه الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهيه بمجرد سداد قيمه الاشتراك ،السن لا يقل عن 18 سنة، يمكن للأندية الرياضية ومراكز الشباب الانضمام للبطولة بفرق خاصه بهم لاتقل عن 4 لاعبين لكل فريق بعد قيدهم بالاتحاد المصرى للالعاب الترفيهية.