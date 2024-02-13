تفاصيل اجتماع كولر مع خالد بيبو قبل السفر إلى الجزائر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وطمئن المدير الفني من خالد بيبو على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الجزائر ومقر الإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر.

ويختتم الأهلي تدريباته غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.