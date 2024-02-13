ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تفاصيل اجتماع كولر مع خالد بيبو قبل السفر إلى الجزائر

اجتماع كولر مع خالد
اجتماع كولر مع خالد بيبو في الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 
وطمئن المدير الفني من خالد بيبو على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الجزائر ومقر الإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر. 
ويختتم الأهلي تدريباته غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر