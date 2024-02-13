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البوابة سبورت

تشكيل الزمالك 2005 أمام الأهلي في بطولة الجمهورية

الزمالك
الزمالك
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أعلن محمد عبد الله مدرب فريق شباب الزمالك مواليد 2005، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.  

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة  - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .  

الهجوم :  أيمن أمير عبد العزيز.  

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .

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