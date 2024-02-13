تشكيل الزمالك 2005 أمام الأهلي في بطولة الجمهورية

أعلن محمد عبد الله مدرب فريق شباب الزمالك مواليد 2005، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .