أحمد عبد القادر يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، ان أحمد عبد القادر تعافي تماما من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأضاف طبيب الأهلي، أن مشاركة عبد القادر في المران الجماعي كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الجزائر غدا لمواجهة شباب بلوزداد والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.