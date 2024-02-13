رسميا.. أليو ديانج يغيب عن الأهلي أمام شباب بلوزداد بسبب الإصابة

تأكد غياب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويواصل أليو ديانج تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدي برنامجه التدريبي للتعافي من آلام الكدمة في الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.



وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبي والتأهيلي في القاهرة؛ في ضوء نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي يجريها اللاعب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.