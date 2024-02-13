20 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب محليا اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3650 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 6 دولارات لتسجل الأوقية نحو 2028 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3630 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية أيضًا بعض التقلبات حيث اتفتتحت التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، وتراجعت لمستوى 2016 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا.



وكانت منصة "آي صاغة" قد أعادت نشر أسعار الذهب بعد فترة من التعليق، كما عادت حركة البيع والشراء داخل الأسواق بصورة طبيعية، خلال أمس الإثنين.



وقالت المنصة عبر صفحتها الرسمية "نُعلن عن عودة خدمة الأسعار وفتح السوق مرة أخرى، ونؤكد على أن غلق السوق وتعليق الأسعار كان حرصًا منا على مصداقيتنا، إذ كان السوق يتداول أسعارًا غير منطقية، ومتفاوتة، ولذا قررنا تعليق الأسعار ووقف العمليات البيعية، حيث تتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستويات 4000 جنيه، وهو ما رفضته المنصة تمامًا".



وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على مزيد من الروئ حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وسط تزايد التوقعات باستمرار التشديد النقدي، والإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس، وتأجيل الخفض لاجتماع مايو.



وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، في مقابلة تليفزيونية سابقة، بأنه من غير المرجح خفض لجنة السوق المفتوح لأسعار الفائدة في مارس.