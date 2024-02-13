تجارية الجيزة: تطلق 3 معارض "أهلا رمضان" بالعمرانية

أعلن وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن مخطط الغرفة لاستقبال شهر رمضان المبارك والتي تتمثل في افتتاح 3 معارض "أهلاً رمضان" مع تدشين غرفة عمليات تتولى رصد ومتابعة حالة السوق طوال فترة المعارض للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبنسب الخصم التي تم الإتفاق عليها مع التجار والموردين العارضين.

وأوضح "نائب رئيس الغرفة"، أن الغرفة لإقامة معارض "أهلًا رمضان" قسمت المحافظة لثلاثة أقسام (شمال ووسط وجنوب)؛ وتم اختيار المناطق ذات الكثافات الأعلى، حيث يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر بجوار محور كمال عامر، والمعرض الثاني سيقام بإمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر والمعرض الثالث سيقام بالبدرشين بشارع عمر بن العاص بجوار مقر فرع الغرفة على مساحة 500 متر، متوقعًا أن يزيد عدد العارضين بالمعارض الثلاثة عن 120 عارض في مجالات المواد الغذائية واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وكشف "ناصر"، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع التجار والموردين المشاركين بالمعارض الثلاثة وتم الاتفاق على أن تتراوح نسب الخصم على المعروضات من السلع ما بين 20 و30%، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للغرفة التجارية في خدمة منتسبيها وأهالي محافظة الجيزة وذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، معلنًا أن المعارض الثلاثة التي من المقرر أن يتم افتتاحها تباعًا بدءًا من الأثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري ستفتح أبوابها أمام الجمهور لمدة شهر كامل.