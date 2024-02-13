روسيا: إحباط 419 جريمة إرهابية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إحباط 419 جريمة إرهابية تم الإعداد لها بواسطة أشخاص جرى تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية الدولية والخدمات الخاصة الأوكرانية وتأثروا بالدعاية المعادية لروسيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وذكر بيان للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم /الثلاثاء/ " منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إحباط 419 جريمة إرهابية أعدها أشخاص جندتهم المنظمات الإرهابية الدولية والأجهزة الخاصة الأوكرانية ومنظمات النازيين الجدد، وكذلك الذين تأثروا بالدعاية المعادية لروسيا".. مضيفا "أنه خلال العملية العسكرية الخاصة كثف إرهابيون دوليون والاستخبارات الغربية والأوكرانية نشاطات التجنيد عبر الشبكة العنكبوتية بين السكان الروس"، لافتا إلى أن أجهزة الاستخبارات الغربية ومراكز المعلومات والعمليات النفسية الأوكرانية تسعى إلى توريط المواطنين الروس في أنشطة تخريبية وإرهابية.

وفي سياق متصل أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية خطط لعملية تخريبية في منشأة للوقود والطاقة بمقاطعة لينينجراد شمالي روسيا.

وأشار الجهاز إلى اعتقال أحد عملاء الاستخبارات الأوكرانية، كان يخطط لتنفيذ عملية تخريبية في منشأة بمجمع الوقود والطاقة بمقاطعة لينينجراد، لافتا إلى أن الأمن الروسي منع ارتكاب عمل تخريبي إرهابي، خططت له الاستخبارات الأوكرانية في أحد مرافق البنية التحتية للوقود والطاقة في مقاطعة لينينجراد، موضحا أن قوات الأمن الروسية تلقت معلومات بشأن شخص مشبوه في منطقة محطة توزيع الغاز بمجمع الوقود والطاقة بمقاطعة لينينجراد، حيث تبين أنه مواطن أوكراني الجنسية، لافتا إلى أن الشخص المعتقل اعترف أثناء التحقيق أنه كان ينوي تفجير خط أنابيب الغاز بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية.

في المقابل، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - بأن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول بالمدفعية؛ ما أدى إلى مقتل مدنيا جراء الهجوم.. وقال:"قُتل شخص في نيكوبول بعدما تعرض لنيران المدفعية الروسية كما تضرر منزل خاص، وجار تحديد تداعيات الهجوم".

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، إلى أن مدنيين اثنين أُصيبا بجروح متفاوتة الخطورة؛ جراء 33 هجومًا شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح - "أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، نفذ الجيش الروسي 33 قصفًا مدفعيًا وأطلق 215 قذيفة، مستخدمًا المدفعية وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، منهم 25 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في بلدات وقرى المنطقة؛ ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 30 سبتمبر2022 في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي:لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".

