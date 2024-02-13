أبو الغيط: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس الرغبة في الهيمنة على الفلسطينيين

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، متابعا أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس رغبة في الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية.

واضاف الأمين العام للجامعة العربية، اننا نواجه تحديا في تأمين زخم كاف للفلسطينيين ليتمكنوا من الحصول على دولتهم.