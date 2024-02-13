سفير مصر بچيبوتي يشيد بمبادرات وزارة الهجرة

أعرب السفير خالد الشاذلي، سفير مصر في جيبوتي عن شكره وتقديره لجهود السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خاصة فيما تقدمه من جهود في إطار المبادرات الهامة التي تطرحها وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج، موضحا أن دولة جيبوتي لها أهمية كبرى بالنسبة لمصر خاصة موقعها الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، وعلى الرغم من صغر الجالية المصرية في چييوتي إلا أنها مؤثرة للغاية.

وأضاف خلال اللقاء الافتراضي ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" الذي جمع رموز الجالية بجيبوتي والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بجيبوتي يعملون في أماكن حيوية ومواقع متميزة ولهم تواجد واسم في قطاع السياحة والفندقة، حيث يديرون اكبر واهم الفنادق هناك، مثل فندق كمبنسكي وشيراتون، بجانب البعثة الأزهرية ذات الدور المتميز هناك أيضاً.

وخلال حديثه أشاد بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، مستفسرا عن بند ضرورة وجود حساب بنكي مر عليه ٦ أشهر حتى يستطيعالمصري بالخارج استجلاب سيارة بالنسبة للمقيمين الجدد، كذلك استفسر عن مبادرة تسوية الحالة التجنيدية وبعض الحالات التي يمكن ضمها إلى المبادرة في حالة ما إذا تم العمل بها لفترة جديدة.





وقالت السفيرة سها جندي، إننا لم ننس هذه الشريحة من المصريين بالخارج، مؤكده أن المصريون القادمون حدثا للإقامة في اي دول لهم الحق في اللحاق بالمبادرة رغم حداثتهم، والحساب البنكي، يقتصر الآن على 3 أشهر، وتم الاتفاق على أن القادمين الجدد يمكنهم الاستفادة من المبادرة، عليهم فقط تقديم ما يثبت وجودهم في الدولة المضيفة من بطاقات إقامة او ما يماثلها. لافتة إلى أنه تم الاتفاق معوزارة الدفاع على إعادة النظر في طلبات المصريين الخاصة بإعادة العمل بمبادرة التسوية التجنيدية حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.