بالفيديو.. تفاصيل تنظيم "هاكاثون التقنيات" لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها

كشف الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تفاصيل تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، قائلا: "إن الهاكاثون هو لقاء يجمع المبرمجين والمطورين وصانعي المحتوى ومصممي الجرافيك والمهتمين عمومًا بمجال تكنولوجيا المعلومات نحو هدف واحد للوصول لحلول مبتكرة من خلال التطبيقات التكنولوجية".

وأضاف "ناصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، موضحًا أنه داخل الجامعة يتم توجيه أفكار الطلاب، خاصة المبتكرين والنوادر من المطورين والمبرمجين ليكون فى السياق الصحيح. والذي يعود بالنفع عليهم شخصيًا ويخدم المشاريع القومية ويساعد على الاستثمار في المعرفة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع، أنه في إطار تنفيذ الجامعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن أحد مبادئها تشجيع الابتكار، وبالتالي يتم تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، تحت شعار الوطن يحتاج لجميع الهمم مع اثنين من شركاء النجاح، وهم مركز إبداع مصر الرقمية، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم.

وأردف أن هناك 30 فريقا تأهلوا للمستوى النهائي يمثلوا 20 جامعة وهناك جامعات مشاركة بفريق واحد وتتدرج للمشاركة بأكثر من فريق يصل لـ 3 فرق للجامعة الواحدة.