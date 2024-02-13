تجربة إخلاء ناجحة بآداب عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس تجربة إخلاء ناجحة لمبنى الكلية بالتنسيق مع إداره الدفاع المدني،صباح يوم الاتنين الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٤.

ونفذت تجربة الإخلاء نظرا لتزايد أهمية السلامة والتأهب للطوارئ في بيئة الجامعة ، تأتي تجربة الإخلاء كخطوة حيوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث تعتبر هذه التجارب لحظات حاسمة، لتقويم جاهزيه الكلية في التعامل مع مواقف الطوارئ، وضمان سلامة أفراد المجتمع بالجامعة.

ونجحت التجربة حيث تم عمل التجربة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وقد أشترك بها السادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والسادة الإداريين، والموظفين والطلاب بالكلية، واستغرقت عملية الإخلاء حوالي سبع دقائق.

وتم وصول (١) سيارة إسعاف بوضع الإستعداد التام، والتأكد من عدم وجود أي معوقات بالممرات الخاصة بالهروب وسلالم الطوارئ، تم إطلاق صفارات الإنذار استعداد لإخلاء المبنى كليا، ثم دخول مجموعة الإخلاء الي مواقعها، توجيه الموجودين بالمبنى إلى سلالم الطوارئ والتنبيه عليهم بعدم التدافع، وارشادهم إلى الأماكن الآمنة(نقاط التجمع) التي تم تحديدها مسبقا، والتأكد من خلو المبنى بالكامل.

وتمت الإستجابة من الطلاب والعاملين بالتعليمات الصادرة بشأن تجربة الإخلاء، مع عدم وجود أي إصابات، أو حوادث أثناء الإخلاء.