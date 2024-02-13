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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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العمل : بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 بالشرقية

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نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، إجتماعاً تنظيمياً لبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل استراتيجية مشروع مهني 2030 ، والخاصة بدمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة التي أطلقتها وزارة العمل ، وذلك بمقر ديوان المديرية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة ، والسادة مديري مراكز التدريب الخاصة ، والتي تهدف إلى  :تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، ومنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل ، وتيسير إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، وذلك من خلال التعاون والتنسيق  مع وزارة العمل في تنفيذ خطة هذا المشروع  ، وكذلك تضمن اللقاء محاضرة بعنوان : "إشتراطات السلامة اللازم توافرها في مراكز التدريب الخاصة" ..
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة فى لقائه الأخير مع مديري المديريات بالمحافظات حول بدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 ‪ ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة  في نطاق كل محافظة على مستوى الجمهورية،والتي ترغب في تقنين أوضاعها للتعاون مع "وزارة العمل " في هذا "المشروع " ، وأضاف مدير المديرية أن الاجتماع تضمن محاضرة قدمتها المهندسة إيمان كمال أخصائى السلامة بمديرية العمل أوضحت فيها دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على أمن وسلامة المنشأت والعاملين والمترددين ، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى مقرات مراكز التدريب والقاعات التدريبية، كما جرى خلالها الرد على كافة استفسارات الحضور حول تلك الموضوعات  ، مع التوجيه بتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات..

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