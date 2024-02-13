لقاء توعوي حول السلامة والصحة المهنية.. واختبار نهائي لبرنامج تدريبي مجاني بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة تثقيفية لشرح كيفية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لمديري الإدارات التعليمية ومسئولي السلامة والصحة المهنية، والرد على جميع الاستفسارات فى هذا المجال ، بلغ إجمالي الحاضرين 35 من العاملين، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية ومسئولي السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء السكرتير العام.

وكذلك تنظيم الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بكافة المنشآت بمختلف القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأضافت مدير المديرية أن الاختبار النهائى شمل جانب نظرى وعملى بعد نهاية مدة التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة، ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص أو بدء مشروعاتهم الصغيرة، وحضر الإختبار محمد صلاح وكيل المديرية، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة.

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