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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. رئيس شبكة البرنامج العام: الإذاعة الرسمية المصرية هي الأولى في المنطقة العربية

الإذاعي محمد مصطفى
الإذاعي محمد مصطفى رئيس شبكة البرنامج العام
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قال الإذاعي محمد مصطفى رئيس شبكة البرنامج العام، إن الإذاعات نشأت في عشرينيات القرن الماضي بأمريكا وأوروبا، وفي مصر، شهدنا الإذاعة في عام 1926، لكنها كانت إذاعات أهلية بأهداف تجارية واقتصادية. 

وأضاف "مصطفى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "في عام 1934، أعلنت الحكومة الإذاعة الرسمية لمصر، وهي أول إذاعة في المنطقة العربية، بعدها ظهرت الإذاعة العراقية في عام 1936، بهدف الإعلام والتثقيف والترفيه وليس التجارة". 

وتابع: "الراديو ما زال يتمتع بجمهوره، لأنه الوسيلة التي يمكن للمتلقي أن يطلع عليها دون تدخل أو مجهود، حيث يعتمد الراديو على المتلقي فقط ويسمع ما يجذب انتباهه لأسباب مختلفة، ولا يحتاج المتلقي إلى البقاء أمام الراديو مثل شاشة التليفزيون أو يكون متفاعلا معه مثل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا".

وأكد رئيس شبكة البرنامج العام، أن الكتابة لبرامج الإذاعة مختلفة عما يحدث في التلفزيون، لأن جمهور الإذاعة لا يرى صورة أمامه، وبالتالي يجب أن يتم الحرص على جذب المشاهد بكل كلمة مكتوبة حتى لا يهرب المشاهد، وهذا ما ينطبق على كل أشكال البرامج الإذاعية مثل الدراما والفيتشر والتقرير. 

شبكة البرنامج العام الحكومة الراديو التليفزيون وسائل التواصل الاجتماعي