الكونغو الديمقراطية: رواندا قصفت مخيما للاجئين شرق البلاد

أعلن المتحدث بإسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، أن القوات المسلحة الرواندية أسقطت قنبلة على مخيم للنازحين شرقى الكونغو الديمقراطية مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح خطيرة.

وأضاف مويايا "أسقطت قنبلة أخرى تابعة للجيش الرواندي في المساء في ساكي على مخيم للنازحين يدعى زينة، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح خطيرة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن جماعة إم23 المتمردة قد تكون وراء الهجوم وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 15 آخرين.

وتمردت جماعة إم23 (23 مارس)، التي تقاتل من أجل مصالح أقلية التوتسي العرقية في الكونغو الديمقراطية، لأول مرة ضد الحكومة في عام 2012، لكنها تعرضت لهزيمة عسكرية كبيرة في عام 2013 وتم حلها وفي عام 2021، حمل المتمردون السلاح مرة أخرى، متهمين سلطات البلاد بانتهاك اتفاقيات دمج متمردي حركة 23 مارس منزوعة السلاح في الجيش.

واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا مرارا بدعم المتمردين، بينما نفت رواندا أي علاقة لها بالحركة.