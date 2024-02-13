تلجراف: ملك بريطانيا يأمل في زيارة أستراليا رغم "إصابته بالسرطان"

أوردت صحيفة تلجراف البريطانية، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يأمل في القيام بزيارته الرسمية المقررة إلى أستراليا، الخريف المقبل، على الرغم من تشخيص إصابته بالسرطان، الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يزور الملك تشارلز مع قرينته الملكة كاميلا أستراليا؛ كجزء من رحلة طويلة في أواخر أكتوبر المقبل، لكن تشخيصه وعلاجه المستمر ألقى بظلال من الشك على خططه.

ومع ذلك، نقلت "التلجراف" عن مصدر بالقصر الملكي البريطاني - لم تسمه - القول إن الملك لا يزال يأمل في القيام بالزيارة، المقررة خلال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في ساموا، وأكدها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أوائل الشهر الماضي.

وأضاف المصدر: "نواصل التخطيط، لكننا لسنا في أي مرحلة لتأكيد التوقيت أو التواريخ لأنه الأسبوع الأول من علاج الملك.. ومن المؤكد أنه لا يزال يأمل في القيام بالزيارة".

وستكون الزيارة التي طال انتظارها هي أول رحلة للملك تشارلز إلى أستراليا منذ اعتلائه العرش، والأولى التي يقوم بها ملك حاكم منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية في أكتوبر 2011.