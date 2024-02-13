بالفيديو.. "صباح الخير يا مصر" يحيي ذكرى وفاة زيزي مصطفى

أحيا برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" ذكرى رحيل الفنانة زيزي مصطفى، والتي توفيت في 13 فبراير عام 2008 إثر نوبة قلبية تاركة وراءها إرثا فنيا يقترب من 200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، منها 44 فيلما سينمائيا وما يزيد عن 150 مسلسل وسهرة وتمثيلية تلفزيونية وإذاعية.

وعرض البرنامج تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "في ذكرى رحيلها.. محطات فنية في حياة زيزي مصطفى".

ودخلت عالم التمثيل في سن مبكرة ومن أبرز أفلامها المتمردون والنشال وحرامية في كي جي تو وشبر ونص.

يذكر أن زيزي مصطفى ولدت في 2 يونيو عام 1943 وحصلت على دبلوم الفنون التطريزية ثم اختارها المخرج صلاح أبو سيف وهي في الرابعة عشرة من عمرها للمشاركة في فيلم بين السما والأرض، ثم قدمت فيلم المراهقات الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم البوسطجي الذي كان بمثابة انطلاقة بطولتها الحقيقية في عالم الفن أمام شكري سرحان وصلاح منصور.