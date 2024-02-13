بالفيديو| الأرصاد: طقس بارد مساءً وتحذيرات من طقس غدا الأربعاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية التي ترتفع درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، واليوم تستمر قيم درجات الحرارة المرتفعة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بهذا التوقيت من العام، بحوالي من 3 لـ4 درجات بمعظم مناطق الجمهورية ما عدا المناطق الساحلية الشمالية الغربية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة مئوية ويكون الطقس دافئا خلال فترات النهار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمناطق الجنوبية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون قيم درجات الحرارة بها أعلى وتكون الأجواء دافئة بشكل كبير عن المناطق الشمالية، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس والدخول بفترات الليل يكون هناك انخفاضا بقيم درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة خلال فترات الليل بين 15 و16 درجة مئوية.

وتابعت، أن الطقس خلال فترات الليل طقس بارد وليس شديد البرودة مثلما شهدنا الأيام الماضية، مشيرة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتكون سرعة الرياح بين الـ30 كم/ساعة و45 كم/ساعة في معظم محافظات الجمهورية خصوصا السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى؛ ما يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وخاصة الطرق الصحراوية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم ولكن لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وقد تصل إلى رعدية على بعض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت إلى أن الأمطار تمتد خلال فترة الليل لبعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وهي بداية لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء.

وأوضحت "منار" أن طقس الغد يكون متأثرا بمنخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط يعمل على حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تبدأ بانخفاض ملحوظا بقيم درجات الحرارة وانخفاضات تدريجية بقيم درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل ونعود مرة أخرى للأجواء الشتوية الباردة أو المائلة للبرودة خلال فترات النهار وشديدة البرودة خلال فترات الليل.

وأكملت، أن هناك وجود فرص لسقوط الأمطار بشكل كبير ومؤثر، بداية من يوم الأربعاء، وتكون فرص الأمطار كبيرة خصوصا على المحافظات الساحلية وتمتد لمناطق داخلية ومنها القاهرة الكبرى، هذا بجانب نشاط الرياح الذي يشعرنا ببرودة الطقس، وتكون ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يوم الخميس ولذلك يجب متابعة النشرات الجوية بصورة يومية.