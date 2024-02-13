دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف كواليس مسلسل "سر إلهي"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن صور جديدة من كواليس مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ومسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

سر الهي

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