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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة قاتل الطفلة مكة لجلسة 5 مارس

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل متهم بقتل الطفلة مكة ابنة شقيق زوجته بعد وصلة تعذيب لجلسة 5 مارس المقبل.
وكان قد تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا يفيد بمصرع طفلة تدعى مكة على يد عامل بدائرة قسم شرطة السلام.
 وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجلت محكمة جنايات القاهرة الطفلة مكة المشرحة بقتل ضبط المتهم قتل الطفلة مكة