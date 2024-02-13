طقس الإسكندرية.. عودة الأجواء الشتوية الباردة وسقوط حبات البرد

تشهد محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الثلاثاء، عدم استقرار في حالة الطقس، فمع تجمع السحب المنخفضة الرعدية الممطرة، وحجب اشعة الشمس الدافئة، وانخفاض في درجات الحرارة التي تصل إلى 18 مع توقعات بسقوط امطار متوسطة على مناطق متفرقة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد، ويرجع ذلك الى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة هي سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية، ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق انخفاض فى درجات الحرارة، نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

فمن المتوقع محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 35-40 كم /س على فترات متقطعة.

وعليه أكد نافع على رفع درجة الاستعداد اعتبارا من صباح اليوم وإنتشار السيارات والبدلات وإستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد تمركز ١٨٢ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.