مسئول أممي: إسرائيل تسعى لمحو الهوية الفلسطينية.. وجلسات جديد بالعدل الدولية

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، هيثم أبو سعيد، إن إسرائيل تستهدف ترحيل الفلسطينيين من غزة حتى يسهل عليها بناء مستوطنات عديدة في القطاع، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تريد إلحاق الأذى الأكبر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحو الهوية الفلسطينية، موضحا أنها لا تحترم القوانين الدولية وتعد الأكثر عنفا من خلال حربها في قطاع غزة.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك جلسات بمحكمة العدل الدولية تبدأ 19 فبراير للاستماع إلى الشهادات والأدلة بخصوص جرائـم الاحتلال الإسرائيلي.